Paulo Fernandes / Vasco/ Divulgação

O atacante Luis Fabiano foi a grande novidade no treino do Vasco na manhã desta segunda-feira. Ele participou do trabalho junto ao grupo no campo anexo de São Januário sem limitações. Assim, aumenta a expectativa para o retorno do Fabuloso na partida contra o Vitória, no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O Fabuloso treinou junto com os jogadores que não começaram o clássico contra o Flamengo. Eles fizeram atividades físicas e técnicas no campo, enquanto os titulares contra o Rubro-Negro fizeram um trabalho regenerativo no Caprres.

Segundo informações do Cruz-Maltino, Luis Fabiano matou as saudades de balançar as redes no treino. Além disso, o atacante disse no fim da atividade que estava se sentindo bem, sem dores.

A última partida de Luis Fabiano foi contra o Bahia, no dia 20 de agosto. Por conta de uma lesão, o atacante precisou fazer uma cirurgia no joelho direito. Depois, ele ficou se recuperando no Caprres e voltou a treinar com bola no início deste mês. Porém, teve as contraturas e foi recomendado por René Abdalla, médico que o operou, fazer tratamento em São Paulo.