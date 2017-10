O bom desempenho do time reserva no primeiro tempo e a vitória parcial deram 45 minutos de euforia ao torcedor gremista. Parecia que o time incrivelmente voltava à briga pelo título do Brasileiro. Mas não, foi só uma ilusão. No segundo tempo o Grêmio caiu de desempenho, cedeu o empate e, não fosse o travessão e a grande atuação de Paulo Victor, o Avaí poderia ter virado.