Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

O volante Lucas Cândido, do Atlético-MG, está afastado dos gramados desde o começo desta temporada, quando sofreu a terceira ruptura no ligamento do joelho. O jogador comentou que está se recuperando dentro do planejado e revelou o apoio recebido pelos companheiros.

- Minha recuperação está indo muito bem, graças a Deus. Tenho uma recuperação boa, mas como é minha terceira cirurgia e por ser uma reconstrução de ligamento, demora mais que as outras para retornar. Mas está tudo indo muito bem, estou no estágio de fortalecimento e devo voltar no ano que vem - disse o jogador.

Aos 23 anos de idade, o polivalente já passou por duas cirurgias no joelho na sua carreira. No ano passado, o jogador conviveu com a mesma situação, quando enfrentou duas cirurgias, uma em cada joelho. O volante projetou o seu retorno com a camisa do Galo deve ocorrer no começo de 2018. Cândido afirmou que não está sendo nada fácil assistir os jogos como "torcedor" e espera ter um novo recomeço no time alvinegro na próxima temporada.

- Não poder ajudar 100% meus companheiros e principalmente o clube é muito frustrante para mim, e sofro muito fora de campo por ser ansioso e querer sempre ajudar. O sentimento de que você não pode fazer nada é muito complicado. Minha expectativa é voltar primeiramente saudável e apto a treinar e jogar sem limitações. Quero um ano de 2018 sem lesões e podendo fazer o que me faz feliz que é jogar futebol - finalizou.

Com contrato até o fim de 2019 e revelado nas divisões de base do Galo, o volante tem 50 jogos realizados na equipe principal, tendo anotado dois gols.