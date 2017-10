Para avançar na Copa Sul-Americana, o time do Fluminense precisa fazer o que ainda não fez em 2017: vencer o Flamengo. Foram sete clássicos nesta temporada, com quatro empates e três derrotas do Tricolor das Laranjeiras.

A equipe de Abel Braga, no entanto, esteve na frente do placar em sete oportunidades neste Fla-Flus. Na visão de Diego Cavalieri, são detalhes que estão separando o Tricolor do resultado positivo no duelo com o Rubro-Negro.