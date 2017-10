Gustavo Endres é o supervisor do Vôlei Canoas Adriana Franciosi / Agencia RBS

O Vôlei Canoas recebe neste sábado (28), às 18h, no ginásio do La Salle, em Canoas, o Sesi-SP. A partida é válida pela terceira rodada da fase classificatória da Superliga masculina e o time gaúcho buscará manter os 100% de aproveitamento. Até agora, foram duas vitórias e nenhum set perdido.

Se vencer, o time dirigido por Marcel Matz irá recuperar a liderança por pontos da Superliga. Com seis, o Canoas só é superado pelo Cruzeiro (MG), que tem oito pontos em três jogos disputados. Já os paulistas também tem seis pontos, mas com um set perdido e por isso ocupam a terceira posição na classificação geral.

A campanha inicial animou muito a todos em Canoas e até por isso, um grande público é esperado neste sábado, de acordo com Gustavo Endres, supervisor da equipe, a motivação está em alta para tentar surpreender mais um favorito ao título.

- A motivação está alta aqui no Vôlei Canoas. Está sendo uma grata surpresa (a campanha). No primeiro jogo em casa tinha um ótimo público, 700 pessoas em um ginásio que comporta 1.100 torcedores. Foi muito bom para nós. O segundo jogo fora (Campinas), uma bela vitória. A equipe jogando muito bem, certinho. E muito se deve à comissão técnica nova, com o Marcel Matz e o Marcelinho Ramos. Os dois estão se ajudando muito bem e sabendo levar o grupo jovem, já que o mais velho é o Pedro Telles (27 anos). O público pode vir. Teremos brindes, sorteios, atrações. Os americanos nos ensinaram que é um evento e não só uma partida.

Campeão olímpico em Atenas-2004, Gustavo é um dos grandes responsáveis pela manutenção de um time gaúcho na Superliga. E apesar das dificuldades financeiras, ele acredita ter formado um grupo capaz de fazer uma boa competição.

- Vivemos uma situação difícil financeiramente no estado, não só no esporte, mas em todas as áreas. Nós tínhamos uma verba e com ela trouxemos esta garotada e apostamos neles e na comissão técnica. Nossa perspectiva inicial era brigar para não ser rebaixado. Mas com os treinamentos e jogos, aquela bela vitória em Campinas contra um dos favoritos, deu uma segurança maior à equipe. Nós temos falado pra eles que é manter o ritmo de treinamentos para aplicar em no jogo. Bloqueio e defesa estão funcionando muito bem. É difícil colocar a bola na quadra do Vôlei Canoas. O ataque tem que melhorar, vamos dar ênfase ao ataque.

O grande nome do Vôlei Canoas até o momento é o oposto Leandrão, 25 anos. De acordo com as estatísticas da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ele é o terceiro maior pontuador, com 37 pontos marcados em duas rodadas - 24 contra Montes Claros e 13 sobre Campinas. Segundo Gustavo Endres, o gigante atacante mineiro descoberto no voleibol espanhol será um dos bons nomes da Superliga.

- Ele fez parte das categorias de base da seleção brasileira infanto, mas não deu sequência por problemas pessoais. Ele estava na Espanha, seu time ( Vecindario ACE Gran Canaria ) ficou em nono lugar na última temporada. Resolvemos trazê-lo porque só pela altura (2,17m) já seria um atrativo para o público. E ele está correspondendo além das expectativas. O nosso maior temor era se ele era coordenado, se sabia jogar como oposto. Mas desde os primeiros treinos deu pra ver que ele sabia o que tinha que fazer. Foi um grande achado. Ele tem muito a crescer, porque tem apenas 25 anos.