UFC / Divulgação

Mesmo sem seu retorno definido pelo UFC, Conor McGregor segue como pauta de assunto com diversos lutadores da maior organização de MMA do mundo. No caso de Cody Garbrandt, atual campeão dos galos, o nome do irlandês foi citado para comentar um possível duelo com Conor no boxe.

Em entrevista ao programa ESPN's Five Rounds podcast, Garbrandt revelou o que espera caso um dia tenha a chance de encarar McGregor no ringue ou no octógono do UFC.

— Acho que entrar num ringue de boxe com Conor seria ótimo, ou no MMA... Nada contra ele, mas na verdade sou um boxeador melhor. Sinto que sou um dos melhores boxeadores do UFC. Vou chegar lá e nocautear Conor em um ringue de boxe. Estou sendo apenas honesto. Não faz diferença, destro, canhoto, ortodoxo... Eu nocautearia esse cara. Tenho o melhor boxe do jogo, do UFC, e estou pronto para mostrar isso em outro nível — declarou o americano.