Minotouro não irá lutar no UFC Canadá, que será realizado no dia 16 de dezembro. O motivo foi anunciado pelo brasileiro em seu Instagram: foi flagrado em um exame antidoping feito pela USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos) por uso de diurético, substância que ajuda no corte de peso.

No texto, o irmão de Minotauro afirma estar confiante na própria inocência e disse sempre ter jogado com as regras. Confira abaixo o que o lutador, que iria enfrentar Jared Cannonier no Canadá, escreveu:

"Alunos, fãs, amigos, família: a todos que sempre estão ao meu lado, estou aqui falando para vocês.

Hoje fui surpreendido pela USADA - órgão de controle de doping - que apareceu uma substância diurética em meus exames.

Estou aqui para tentar esclarecer pois ainda não temos todas as explicações, mas a partir de agora vamos investigar a fundo esta situação, venho dizer a todos vocês que estou confiante na minha inocência e vamos descobrir de fato o que aconteceu, e me defender na hora oportuna.

Eu sempre joguei nas regras, sou um lutador veterano e estou no esporte há muito tempo; e eu quero sempre dar exemplo para os mais novos que se espelham na carreira que eu construí e jamais iria me envolver com algo ilícito para melhorar a minha performance ou ganhar alguma vantagem.

Nunca precisei tomar diurético, todos que me acompanham principalmente os meus treinadores, sabem que nunca tive dificuldades alguma para perder peso e essa é a função do diurético.

Assim que o UFC marca a minha luta, inicio um processo de dieta e treinos para justamente, ao final do camp não sofrer com a queda de peso.

É muito difícil esta passando por isso, para mim que sempre fui honesto , e principalmente com o meu trabalho, que me dediquei e ainda me dedico com muito amor.

Por conta infelizmente a minha luta foi cancelada, fiquei muito triste com isso tudo, mas espero assim que possível esclarecer esse mal entendido e dar luta espetacular a todos vocês.