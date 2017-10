A Assoeva derrotou o Sorocaba por 2 a 0, nesta quinta-feira (26), em Venâncio Aires, e largou em vantagem nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Com o resultado, a equipe gaúcha joga pelo empate, no jogo de volta, na próxima segunda-feira (30), no interior paulista, para ficar com a vaga nas semifinais da competição.

O jogo foi dominado pela Assoeva, que empurrada por sua torcida pressionou o tempo todo. Na etapa inicial, após uma grande jogada de Valdin aos 8min37seg, Sacon apenas teve o trabalho de empurrar a bola para o gol vazio, já que o goleiro Tiago havia sido driblado pelo ala do time gaúcho.

No segundo tempo, Tiago foi o nome do jogo. Quando a bola não bateu na trave, o goleiro de Sorocaba segurou o resultado. Porém, na última jogada da partida, com apenas oito décimos de segundo de tempo, Boni roubou a bola de Rodrigo e fez a assistência para Sacon, que rolou a bola para as redes e garantiu a vitória gaúcha.