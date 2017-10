Adão Júnior / Rádio Gaúcha

Para o Caxias, o ano de 2018 já começou. Na noite desta quinta-feira (26), o técnico Luiz Carlos Winck foi apresentado de forma oficial em um jantar da Confraria Grená, no salão paroquial da Comunidade de Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul. Junto com ele, foram apresentados o auxiliar Zé Carlos e o preparador físico Luciano Ilha.

— Bom filho à casa torna. É um prazer retornar ao Caxias. Tenho orgulho, respeito por este clube e espero que tenhamos um grande 2018 — saudou o treinador, para delírios dos torcedores presentes.

No Gauchão de 2017, Winck comandou a equipe por 15 jogos. Foram oito vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. Chegou às semifinais, quando perdeu por 1 a 0 no Beira-Rio e venceu pelo mesmo placar no Centenário, sendo eliminado nos pênaltis. Foi campeão do Interior e classificou o clube para a Copa do Brasil e a Série D de 2018.

Depois do Caxias, Winck trabalhou no Criciúma durante a Série B do Brasileiro. Mesmo com uma boa campanha, acabou sendo demitido pela direção do Tigre.