Inter confirma lesão muscular em Carbonero

Colombiano foi substituído no fim do primeiro tempo contra o Fortaleza, no último domingo (13). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter confirmou que Carbonero teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. O colombiano foi substituído no fim do primeiro tempo contra o Fortaleza, no último domingo (13), e realizou exames no retorno da delegação a Porto Alegre.

O boletim médico divulgado pelo clube não informa o tempo estimado de parada, porém, pela gravidade da lesão é possível afirmar que ele só voltaria a atuar em meados de maio.

Jogos de fora

Caso se confirme esta projeção, o atacante perderia as próximas rodadas do Brasileirão e da fase de grupos da Libertadores, além da estreia colorada na Copa do Brasil.

Carbonero foi contratado no início deste ano por empréstimo junto ao Racing, da Argentina, com opção de compra ao final da temporada. Desde que chegou ao Beira-Rio, disputou 15 jogos e marcou dois gols - um deles no primeiro Gre-Nal, que decidiu o título gaúcho.