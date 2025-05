Após vitória do Grêmio sobre o Santos, Mano Menezes destaca a evolução dos jogadores: "Todos cresceram um pouco" 

Em seu primeiro jogo pelo Grêmio na Arena, Mano Menezes saiu vitorioso. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. Contra o Santos, neste domingo (4), em partida disputada na Arena, o Tricolor fez 1 a 0, com gol de Cristian Olivera. O resultado deixa o time na 12ª colocação da competição e marca a primeira vitória de Mano Menezes desde que retornou ao clube.

O técnico gremista se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe. Em entrevista coletiva após a partida, Mano ressaltou as dificuldades que o elenco enfrenta pelo mau momento na temporada. O treinador lembra que sem a vitória, não há evolução. Por consequência, os jogadores sentem a diferença e o torcedor começa a se fazer presente em menos quantidade no estádio.

— Na etapa que o Grêmio está passando, espero que tenhamos começado a passar definitivamente hoje com essa vitória importantíssima, tudo é mais difícil. Primeiro, com uma sucessão de resultados, que não são bons, você vai perdendo confiança, você vai perdendo um aliado importantíssimo, que é o torcedor — lembrou o treinador.

A confiança do elenco

Sobre o momento negativo na temporada, o técnico foi questionado sobre o que acha do elenco tricolor. Em sua visão, o Grêmio não tem um grupo de jogadores para lutar contra o rebaixamento. Contudo, ele reforça que uma má fase pode modificar o mental dos atletas e interferir no desempenho.

— Por que eu falo em organização de equipe, que eu mais acredito em trabalho? Porque isso devolve aos jogadores essa confiança para eles produzirem mais. Não é possível todos produzirem pouco. Tem alguma coisa errada quando todos começam a produzir pouco, e o errado é a ideia. Então, escolhemos uma ideia, trabalhamos com convencimento. Um resultado como o de hoje ajuda a convencê-los, porque eles também têm as suas expectativas, eles também têm as suas avaliações. A partir desse convencimento todos fazem um pouquinho melhor — disse Mano Menezes.

Questionado sobre Cuéllar, que tem ganhado mais espaço desde a chegada do técnico, o treinador lembrou que o mesmo estava no futebol árabe e, portanto, precisa de um período de adaptação ao futebol brasileiro, que Mano avalia como superior. Aos poucos, o comandante tem utilizado o volante e está satisfeito com a melhora no rendimento dele.

— Todos vocês conhecem o Cuéllar, um jogador de seleção colombiana. Então, ele está nesse processo, a gente fez uma minutagem para ele já crescer, fez um pouquinho mais. Hoje, fez o maior tempo dentro do campo, e essa condição só vem com ele jogando — explicou Mano, que ainda complementou fazendo boa avaliação sobre os também volantes Dodi e Camilo.

Mano Menezes concluiu elogiando a linha de defesa da equipe, que não foi vazada. Ele cita que não quis mexer muito na estrutura deixada por Gustavo Quinteros para poder avaliar melhor o rendimento dos atletas.

— O caminho que nós escolhemos é ir mexendo pontualmente na equipe. Porque se eu mexo sempre na estrutura da equipe, fica difícil até de mensurar aquele que rendeu melhor ou aquele que não rendeu tão bem. E você não vai a lugar nenhum. Então, vocês sabem que eu gosto de trabalhar com uma linha de quatro defensiva bem posicionada. Hoje esteve aí a linha de quatro bem posicionada. Todos cresceram um pouco — destacou o técnico.

Torcida fez a diferença

Outro ponto levantado por Mano na coletiva foi o apoio do torcedor. O gaúcho lembrou que em sua primeira passagem pelo clube, a torcida fazia a diferença no Olímpico. Da mesma forma, entende que o torcedor segue mantendo tal atmosfera na Arena.

— O torcedor do Grêmio sempre fez um ambiente muito difícil para os seus adversários. Lá e cá. Quando se transferiu para a Arena, provavelmente esse ambiente foi sendo construído de novo, porque é outro lugar, são coisas novas. Mas o futebol é assim, e o torcedor consegue entender a necessidade da equipe com uma sensibilidade melhor. E ele nunca exigiu coisas extraordinárias, a não ser um comportamento de luta, de entrega, para defender as suas cores — elogiou Mano Menezes.