Qual o maior clássico do futebol brasileiro? Vote na enquete

O Gre-Nal é o maior clássico do futebol brasileiro? Enquanto para a maioria dos gaúchos a resposta é evidente, para o restante do país o assunto ainda não está encerrado.

Gre-Nal 447

Grêmio e Inter voltam a se enfrentar neste sábado (19), em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. O quarto Gre-Nal do ano será realizado na Arena, a partir das 21h, com cobertura completa de GZH.