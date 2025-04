Com time misto, Inter empata com o Fortaleza e quebra recorde de jogos invicto na "Era Roger"

A sequência de partidas eletrizantes do Inter findou neste domingo (13). A série invicta, não. Depois de confrontos de alta voltagem contra Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Atlético Nacional, o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, foi menos animado, mas elevou para 17 o número de jogos sem derrota do time colorado — novo recorde sob o comando de Roger Machado. Após três rodadas no Brasileirão, o Inter soma cinco pontos e ocupa a sexta colocação.

Após jogar no Ceará, o Inter volta para disputar cinco partidas consecutivas em Porto Alegre. A primeira delas contra o Palmeiras, na quarta-feira (16). No sábado (19), tem clássico Gre-Nal na Arena. Duelos contra Nacional-URU, Juventude e Maracanã completam o conjunto de jogos na Capital.

Dois times de Libertadores e um futebol de campeonato estadual foi o que Inter e Fortaleza apresentaram no primeiro tempo. Com um estádio longe de estar cheio, a sequência de jogos cobrou o seu preço nos dois times.

De um lado e do outro muitas trocas. Roger Machado fez um lote de modificações na sua escalação. Ramón, Ronaldo, Thiago Maia, Romero e Borré entraram no time. Saíram, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Valencia. A lesão muscular de Carbonero, no fim do primeiro, corrobora a medida adotada pelo técnico colorado.

O primeiro tempo durou exatos 48 minutos. Em todo esse tempo, o Inter não fez o goleiro João Ricardo sujar o uniforme uma única vez. A melhor oportunidade surgiu nos instantes finais da primeira etapa. Borré dominou na quina esquerda da área. Em chute chapado visou o ângulo, errou o alvo. A bola foi direto pela linha de fundo.

De resto, o Inter tratou de travar o adversário. E conseguiu. O Fortaleza ficou mais tempo com a bola, explorou mais as laterais do campo, mas não teve muito mais sucesso ofensivo. Embora os cearenses tenham finalizado mais, Anthoni não precisou utilizar as luvas sequer uma vez.

Para não dizer que o Fortaleza não criou perigo, vá lá, teve quatros lances capazes de causar alguma preocupação Na primeira finalização da noite, Moisés completou cruzamento em arremate fraco, aos 7 minutos.

Ramón vacilou e se recuperou no mesmo lance contra Pikachu. No fim, levou a melhor e travou o chute. David Luiz tentou de cabeça após escanteio. E, por fim, Mancuso, de fora da área, viu a bola escorrer pela linha de fundo.

Segundo tempo

Quando algo de importante aconteceu, o lance foi anulado por impedimento, ainda assim vale o registro por quebrar o marasmo da noite cearense. Pikachu cruzou, Deyverson desviou para o goleiro colorado saltar e evitar o gol. No rebote, de puxeta, Moisés marcou. Mas um impedimento na origem do lance foi assinalado impedimento, aos 7 minutos.

O lance não aumentou o ímpeto ofensivo colorado, mas Roger deu novo fôlego ao time ao colocar Diego Rosa e Bruno Tabata nos lugares de Romero e Wesley, respectivamente. O Inter, aos 22, protestou um pênalti a seu favor. David Luiz dividiu com o pé na cabeça de Rogel. Nada foi marcado.

Reclamações de faltas, pedidos de cartões deram o tom até os 33 minutos, quando o Inter fez João Ricardo efetuar sua primeira defesa. Ele colocou para escanteio cobrança de falta realizada por Valencia, que instantes antes entrou no lugar de Borré.

Em uma atuação longe dos seus melhores momentos do ano, o Inter fecha seus primeiros três jogos no Brasileirão com dois empates como visitante e uma vitória em casa.

Confira na íntegra a entrevista coletiva de Roger Machado

BRASILEIRÃO — 3ª Rodada — 13/4/2025

FORTALEZA (0)

João Ricardo; Gustavo Mancha, David Luiz, Kuscevic; Pikachu (Alanzinho, 35’/2ºT), Rossetto (José Welison, 19’/2ºT) Lucas Sasha, Calebe (Emmanuel Martínez, 19’/2ºT) e Mancuso; Moisés (Marinho, 8’/2ºT) e Deyverson (Luccero, 35’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTER (0)

Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio, 28’/2ºT); Wesley (Bruno Tabata, 15’/2ºT), Oscar Romero (Diego Rosa, 15’/2ºT) e Carbonero (Vitinho, 46’/1ºT); Borré (Valencia, 28’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

CARTÕES AMARELOS: David Luiz, Calebe, Deyverson (F); Vitinho, Ramón (I).

ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

PÚBLICO: 16.587 (total)

RENDA: R$ 169.233,00

LOCAL: Castelão, em Fortaleza (CE)

Próximo jogo

Quarta-feira, 16/5 – 19h30min

Inter x Palmeiras

Beira-Rio – Brasileirão (4ª rodada)