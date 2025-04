Inter faz sondagem por Thomas Müller, diz jornal alemão

Thomas Müller no Beira-Rio? Segundo o jornal Bild, da Alemanha, o Inter foi um dos clubes que consultou a condição do jogador para contratá-lo na próxima janela de transferências.

O portal também coloca o Los Angeles FC, San Diego FC e FC Cincinnati , dos Estados Unidos, e Fiorentina como interessados no atacante.

Muller, 35 anos e de uma carreira toda no Bayern de Munique, anunciou que deixará o clube alemão ao final de seu contrato, em julho, após o Mundial de Clubes.

No entanto, ainda não sabe se continuará a carreira em outro clube ou irá se aposentar.

— No momento, estou apenas me concentrando nas próximas tarefas desta temporada — disse Muller.

Em contato com Zero Hora, o Inter não confirmou o interesse no jogador.