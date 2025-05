Alan Patrick diz ter sentido "sinal" e será reavaliado para jogo da Libertadores

Alan Patrick foi substituído no intervalo de Corinthians x Inter

Além da derrota por 4 a 2, o jogo contra o Corinthians deixou uma preocupação para o Inter. Alan Patrick precisou ser substituído no intervalo e será reavaliado para o confronto diante do Atlético Nacional, na quinta-feira (8).

Na entrevista coletiva, o técnico Roger Machado atualizou a situação do camisa 10, demonstrando cautela, mas sem esconder a preocupação .

— Conversei com ele agora no final. Ele disse que sentiu a perna pesar , a posterior. A gente optou por tirá-lo de campo. É um pequeno desconforto , mas ainda precisamos avaliar. Espero que não seja nada — declarou Roger.

A preocupação do Inter se dá pelo confronto de quinta-feira (8), na Colômbia, contra o Atlético Nacional. A partida pode valer a recuperação do Colorado no grupo F da Copa Libertadores.