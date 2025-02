Presidente do Inter participa de reunião na CBF por unificação das Ligas

O presidente do Inter esteve na sede da CBF , no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (25). Ao lado de representantes de outros 11 clubes que compõem a Liga Forte União (LFU), Alessandro Barcellos foi recebido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Barcellos ainda esteve presente em um encontro no dia anterior, também realizado no Rio de Janeiro, com os demais representantes da Liga Forte, que serviu para celebrar a finalização do processo de venda dos direitos de transmissão da Série A do Brasileirão.