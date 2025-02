Inter anuncia compra de volante ganês 

O jovem já participou de treinamentos com o elenco principal no CT Parque Gigante. O Inter acordou pagar 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos.

Na temporada de 2025, Benjamin Arhin acumula duas participações em jogos do Inter na Copa São Paulo. O volante foi utilizado na derrota de 1 a 0 para o Barra-SC e no 0 a 0 com o Flamengo-SP. No momento, o ganês vem se recuperando de uma lesão muscular.