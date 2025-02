Inter lança versão manga longa de novo uniforme; veja fotos

Alan Patrick posou com a manga longa. Inter / Divulgação

O Inter atendeu a um pedido de seus torcedores e lançou a versão manga longa do seu uniforme da temporada 2025.

A camisa é uma homenagem especial aos 50 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 1975. O título marcou o início de uma era de glórias para o Colorado.

Em uma ação de pré-lançamento alinhada com a marca, o Inter estreou o novo manto diante da Seleção do México em um amistoso realizado em 16 de janeiro, no Beira-Rio.

Minutos antes de a equipe entrar em campo, o clube anunciou a pré-venda em e-commerce de um lote de 1975 camisas numeradas, que se esgotou em 30 minutos.

Depois do pré-lançamento, o Colorado já utilizou o uniforme em quatro oportunidades (Brasil-Pel, Grêmio, Monsoon e Caxias).

A campanha reúne Valdomiro, ídolo que estava na conquista do Campeonato em 1975, e atletas do atual elenco, como Alan Patrick, Fernando e Yago Noal em um filme ambientado em um cenário retrô, com TVs de tubo, cenografia da época e projeções de imagens daquela conquista.