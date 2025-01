Como o Inter planeja substituir Rômulo

Atleta de 24 anos está sendo vendido pelo Inter por US$ 5 milhões. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A saída de Rômulo do Inter é iminente. O clube gaúcho tem em mãos uma proposta oficial do Tigres, do México, e encaminhou a venda do volante por US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões na cotação atual). A direção colorada já tem um plano para repor saída do jogador de 24 anos.

De acordo com a apuração da reportagem de Zero Hora, a chegada de Ronaldo, contratado recentemente, é um dos movimentos que o clube fez antes mesmo da conclusão da venda de Rômulo.

Ronaldo é visto como um jogador com características parecidas, especialmente por ser um primeiro volante com boa marcação. Além disso, a intensidade do ex-Juventude também foi um fator considerado para sua contratação.

Opções vindas da base

Outro ponto importante para basear o pensamento dos dirigentes colorados é a ascensão de Luis Otavio. O volante de 17 anos foi alçado ao grupo principal no ano passado e é uma das apostas de Roger Machado para ganhar mais espaço em 2025.

Bernardo, de 18 anos, também volante da base está sendo observado por Roger e é outro candidato a chances com o grupo principal. Recentemente, também tem feito a função de lateral-direito nos treinamentos do elenco profissional.

Com estes atletas no elenco, o Inter só deve buscar um outro volante caso surja um negócio de ocasião. A situação financeira tem feito o clube direcionar os investimentos de forma mais cautelosa no mercado.



