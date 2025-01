Inter chega ao Gauchão sob pressão para quebrar os sete anos de hegemonia gremista

Inter não vence o Gauchão há oito anos. Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

Às 19h de quarta-feira (22), quando a bola começar a rolar em Bagé, o Inter iniciará, contra o Guarany, mais uma campanha de Gauchão sob pressão. Desta vez, além do tempo sem conquistar o Estadual, também pesa a possibilidade do octacampeonato gaúcho do Grêmio.

— É a estreia de um campeonato que, para a gente, é muito importante, e contra um adversário com o qual o Internacional teve dificuldade ano passado. Sei como é jogar lá, a atmosfera é hostil, mas é o que vamos enfrentar — destacou Roger Machado após a derrota por 2 a 0 para o México, em um amistoso na última quinta-feira (16).

Para os dirigentes colorados, é necessário deixar claro a responsabilidade da equipe de voltar a vencer o torneio regional, mas no tom certo, para que isso não pese demais no ambiente. Equilíbrio, defendem, é a chave.

Para encontrar este meio termo, a aposta é na química do vestiário. O clube espera repetir neste ano a receita do segundo semestre de 2024, com êxitos construídos em cima da ligação entre Roger, sua comissão técnica e o departamento de futebol, especialmente na figura de D'Alessandro.

Além da necessidade de voltar a conquistar o Gauchão, o Inter pretende utilizar o campeonato como preparação para os desafios maiores da temporada.

— O que a gente vai enfrentar no Estadual é importante pelo fator do título, a gente sabe os motivos, e porque faz a nossa equipe ter que competir além de jogar, o que vai ser importante na Libertadores — afirmou o treinador.

Preparação para a estreia

Dentro de campo, o primeiro time colorado no Gauchão ainda tem algumas dúvidas. Nos treinos desta segunda (20) e terça-feira (21), Roger definirá a escalação para o jogo no estádio Estrela D'Alva, contra o Guarany.

O principal empecilho para a definição é o patamar físico da equipe. Contra um time que trabalha junto há mais tempo, Roger acredita que o Inter precisa aliar sua qualidade com a competitividade dos jogadores utilizados e pode mudar algumas peças.

Bruno Gomes voltou a treinar depois de um quadro de virose o tirar mais cedo do amistoso contra o México e, com isso, se credencia para jogar em Bagé. O mesmo vale para Fernando que, preservado do jogo com os mexicanos, participou normalmente do jogo-treino contra o São José, na sexta-feira (17).

A lateral esquerda tem uma disputa aberta. Sem Bernabei, que foi confirmado pelo clube apenas neste domingo (19), Roger pode escolher entre Braian Aguirre, que foi titular contra o México, e Pablo, escolhido para atuar durante a partida e que deixou boa impressão.

No ataque, a parceria entre Borré e Valencia pode ser desfeita. Assim, há espaço para que um outro atacante de lado seja escolhido, como Wanderson ou Vitinho.

Um provável time do Inter para a estreia no Gauchão tem Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio, Braian Aguirre (Pablo); Fernando, Thiago Maia, Wanderson (Vitinho), Alan Patrick, Wesley; Borré.