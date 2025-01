Entenda por que o Inter estreará no Gauchão de uniforme cinza

Equipe usou terceiro fardamento na vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão do ano passado. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O Inter estreará no Gauchão vestindo o terceiro uniforme, na cor predominantemente cinza. A decisão partiu da diretoria colorada e foi acertada com o Guarany de Bagé, adversário das 19h da próxima quarta-feira (22), no Estádio Estrela D'Alva.

Mesmo sendo o mandante da rodada de abertura, o time da fronteira abrirá mão de seu fardamento tradicional, que possui listras vermelhas e brancas, para atuar todo de vermelho.

A camisa cinza, com detalhes em vermelho, já foi vestida pela equipe de Roger Machado no ano passado, na vitória sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

A escolha se dá pelo fato do Inter ter recebido um lote reduzido de peças do novo uniforme elaborado pela Adidas para a temporada 2025 e que foi utilizado no amistoso contra o México, no Beira-Rio.

Desta forma, o Inter jogará as primeiras rodadas da competição estadual de branco ou cinza, avaliando quando irá promover a estreia do novo fardamento de forma oficial.

Em conjunto com a fornecedora do material desportivo, a diretoria colorada realizou um esforço para que a nova camisa estivesse disponível para a partida amistosa da última quinta-feira (16). De acordo com a diretoria colorada, 1.975 peças numeradas foram esgotadas em 30 minutos de ação promocional e mais de 5 mil já foram encomendadas na pré-venda.