Aos 39 minutos do segundo tempo do Gre-Nal 443, com o Inter ganhando por 1 a 0 e o Grêmio tentando pressionar, Roger Machado chamou dois jogadores. Um era Enner Valencia. O outro, um desconhecido para o grande público: Luis Otávio. Aos 17 anos, o volante estreou justamente no jogo mais importante do campeonato. Era a consolidação de um plano do clube para o atleta, um projeto também do técnico.