O Inter está cada vez mais otimista com a permanência de Bernabei para 2025. Além de já ter manifestado o interesse em continuar no Beira-Rio, o lateral-esquerdo aparece no vídeo de bastidores do Gre-Nal divulgado pelo clube ingressando no vestiário após o clássico, entoando músicas da torcida que citam o rival. Esta identificação com as arquibancadas é apontada como um trunfo na negociação.