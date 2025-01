Sem Borré e com as presenças de Bernabei e Rogel, treino do Inter tem esboço de time

Atacante foi escalado pelo lado direito de ataque no amistoso contra o México. Ricardo Duarte / Inter

Na manhã desta segunda-feira (20), o Inter abriu parte do treino no CT Parque Gigante pela primeira vez no ano. O Colorado estreia no Gauchão às 19h da próxima quarta (22), contra o Guarany, em Bagé. Embora tenha sido permitida a presença da imprensa apenas nos minutos iniciais do trabalho, foi possível visualizar um esboço de equipe sem Borré.

Na atividade, foi executada a marcação alta e o balanço defensivo do time. Os jogadores foram separados por posições, dispostos no 4-2-3-1 e, sem a bola, corriam em direção ao campo oposto.

Borré ocupou o mesmo posto de Alan Patrick, enquanto Enner Valencia dividia outro ponto com Lucca. Ou seja, quando o primeiro time se dispersou para atender ao chamado do técnico Roger Machado, o atacante colombiano permaneceu aguardando para só se movimentar com a segunda formação.

No amistoso contra o México, Borré foi utilizado aberto pelo lado direito do ataque. Nesta segunda, a função esteve a cargo de Wanderson. Outra novidade no time teoricamente titular foi a presença do jovem volante Luis Otávio, com a parceria de Thiago Maia — Bruno Henrique, Fernando e Rômulo estava na segunda equipe, junto de Borré.

A escalação observada durante a parte aberta do treinamento teve: Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Aguirre; Luis Otávio, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Os goleiros trabalharam separadamente, mas a tendência é de que Anthoni continue como titular, com Ivan como suplente.

Rogel e Bernabei também estiveram presentes na atividade. Recuperado de uma cirurgia na mão esquerda, o zagueiro tem chances de aparecer no banco de reservas. Já o lateral-esquerdo, que teve a compra anunciada pelo clube, ainda precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder entrar em campo.

Por outro lado, o volante Ronaldo foi liberado por motivos particulares e não esteve presente no CT Parque Gigante. O Colorado volta a treinar na manhã desta terça-feira (21), quando Roger baterá o martelo sobre a escalação que iniciará a disputa do Estadual. A viagem para Bagé ocorre no início da tarde.