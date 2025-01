Cinco opções de laterais-direitos para o Inter após a lesão de Bruno Gomes 

A grave lesão de Bruno Gomes fez com que o Inter voltasse a procurar um lateral-direito no mercado. Para a posição, até então, o clube conta com Braian Aguirre, improvisado, e Nathan, emprestado pelo Santos, mas que não estava nos planos do time de Roger. Portanto, será necessário fazer outra contratação para o setor.

Pensando nisso, Zero Hora separou cinco nomes da posição que podem ser observados.

Rodinei

Lateral soma quase 100 jogos pelo Olympiacos, onde é um dos principais jogadores do elenco. @olympiacosfc / Reprodução / Instagram

Com passagem pelo Inter entre 2020 e 2021, Rodinei vem se destacando no futebol europeu há três temporadas. Aos 32 anos, ele é um dos principais jogadores do Olympiacos, da Grécia, onde foi campeão da Conference League e soma quase cem jogos. Pensando em uma possível negociação, o clube grego deve fazer jogo duro para vender o atleta, que tem contrato até 2027.

William

Atleta admitiu em diversas oportunidades que pretende voltar ao Inter. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Outro que conhece bem o time do Inter é William, revelado pelo clube. Atualmente no Cruzeiro, após passagem pelo futebol alemão, o lateral já admitiu algumas vezes que deseja retornar ao Colorado. Por isso, uma negociação com ele pode ser facilitada. Seu vínculo com a equipe mineira vai até o final de 2026.

Gastón Martirena

Atleta foi um dos destaques do Racing em 2024. JUAN MABROMATA / AFP

Um dos grandes destaques do Racing, campeão da Copa Sul-Americana, é Gastón Martirena. O lateral de 24 anos chama a atenção por seus números ofensivos: na temporada passada, somou seis gols e sete assistências em 38 jogos. Recentemente, despertou o interesse de Flamengo e Atlético-MG.

Igor Vinicius

Jogador deve voltar a ocupar o banco de reservas com a iminente contratação de Cedric. Rubens Chiri e Paulo Pinto / Saopaulofc.net

Com a iminente contratação de Cedric pelo São Paulo, Igor Vinicius deve voltar ao banco de reservas do time paulista. Até então, ele é o principal nome da posição no Morumbi. No clube desde 2019, o lateral de 27 anos soma 22 assistências e sete gols em 200 jogos.

Lucas Rosa

Brasileiro pode atuar também pelo lado esquerdo. MANU QUINTERO / AFP

Aos 24 anos, o brasileiro Lucas Rosa é peça fundamental do Real Valladolid, da Espanha. Inclusive, pelo seu recente desempenho, foi procurado pelo São Paulo, mas a negociação não avançou. Ele é formado nas categorias de base do Palmeiras e tem passagem pela Juventus, da Itália. Pelo fato de seu time brigar na parte de baixo da tabela, uma negociação pode ser facilitada, ainda que seja difícil.