Ex-fornecedora de material esportivo do Inter está em processo de falência

Patrocinadora esteve estampada na camisa do Colorado no início da década de 1980. Horacio Seguí / FC Barcelona/Divulgação

Marca icônica do mundo esportivo, a Le Coq Sportif, da França, entrou em processo de falência. Fornecedora de materiais do Inter no início da década de 1980, a empresa apresentou 57 milhões de euros em prejuízo (cerca de R$ 357 milhões).

Dona de 75% da Le Coq, a suíça Airesis colocou a marca francesa em um regime de recuperação judicial em novembro do ano passado. Assim, a empresa está dentro do prazo de seis meses para buscar novos investidores e renegociar dívidas.

A Le Coq ainda recorreu à administração judicial na tentativa de salvar sua situação e proteger os empregos de seus mais de 300 funcionários diretos.

A marca ganhou destaque mundial quando esteve estampada no uniforme da seleção argentina na conquista da Copa do Mundo de 1986. Também fez parte do anos de ouro do Ajax, no auge de Johan Cruijff, além de times como Manchester City, Chelsea, PSG e Inter de Milão.

Em 2024, a fornecedora patrocinou o Comitê Olímpico e Paralímpico da França durante os Jogos Olímpicos de Paris. Recentemente, a empresa anunciou o fim do patrocínio com dois clubes franceses: Nice e Troyès. Apesar da crise, também anunciou parceria com Talleres e Rosario Central, ambos da Argentina, para 2025.

Parceria com o Inter

A Le Coq estampou sua marca no Inter por um curto período, entre 1981 e 1982. Nestes dois anos, a parceria teve êxito para o Colorado.

Enquanto teve a fornecedora estampada em seu uniforme, o Inter conquistou o Gauchão por duas vezes e foi campeão do Troféu Joan Gamper, na Espanha, batendo o Barcelona, de Maradona, e o Manchester City. Jogadores como Benítez, Mauro Galvão, Joãozinho, Edevaldo, Rubén Paz e Silvinho vestiram a camisa colorada nesta época.

No Brasil, a Le Coq também patrocinou times como Santos, Fluminense e São Paulo. A última grande parceria que a empresa teve no Brasil foi com o Atlético-MG, entre 2019 e 2022.

Produção: Leonardo Bender