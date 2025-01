O São Paulo está negociando com o lateral-direito Cédric Soares . Atleta português de 32 anos está livre no mercado desde que deixou o Arsenal, em julho de 2024. Ele estava no time londrino desde 2020.

Em conversas adiantadas com o time paulista, Cedric esteve presente nas arquibancadas do Morumbi , na última quinta-feira (23), onde viu a equipe bater o Guarani, 1 a 0, pelo Paulistão.

Desde o final do ano passado, o São Paulo busca um nome para a posição. Após não fechar com Natanael, que era do Coritiba e fechou com o Atlético-MG, o clube vê o português como uma boa opção para a equipe.