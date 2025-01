As diferenças do time do Inter que encerrou 2024 para o que começa 2025

Equipe de Roger Machado foi goleada no último jogo do ano passado.

São 45 dias entre o último jogo do Inter na temporada passada para o primeiro deste ano . De lá pra cá, algumas coisas mudaram no clube.

Comparação entre o final de 2024 e o início de 2025

Despedida da temporada 2024

O último time escalado por Roger na temporada passada, para o jogo contra o Fortaleza , na 38ª rodada do Brasileirão, teve: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Tabata e Wesley; Borré e Valencia . Entraram ao longo do duelo: Fernando, Luís Otávio, Gabriel Carvalho, Lucca e Ricardo Mathias.

Todos acima começam a temporada no clube, menos o volante Rômulo, que tem sua venda para o Tigres , do México, encaminhada. O goleiro Rochet e o meia-atacante Bruno Tabata estão lesionados e não devem atuar nesta largada de ano.

Estreia da temporada 2025

Destes, seis não estavam no time titular no último compromisso da temporada: Anthoni, Aguirre, Luís Otávio (entrou no decorrer do jogo), Thiago Maia, Wanderson e Alan Patrick.