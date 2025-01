Inter anuncia a compra em definitivo de Bernabei

Até aqui, Bernabei vestiu a camisa colorada em 25 partidas, marcou três gols e deu seis assistências. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Agora é oficial. O Inter anunciou neste domingo (19) a compra do lateral-esquerdo Bernabei. Agora, o novo contrato do argentino com o Colorado vai até 2028.

Conforme apurado por Zero Hora, para contar com o atleta em definitivo, o Inter pagou ao Celtic 4,5 milhões de libras, cerca de R$ 34,8 milhões na conversão atual. O valor e as condições agradaram aos escoceses, que também ponderam o desejo de Bernabei em permanecer em Porto Alegre.

— Estou muito feliz aqui, minha família também. Quero continuar dando o meu melhor para ajudar o Inter a conquistar grandes resultados. Sei o tamanho e o peso que é vestir essa camisa. Agora, é continuar buscando as melhores conquistas junto com meus companheiros e nossa torcida — declarou o lateral.

Inicialmente contratado pelo Colorado por empréstimo, no início de 2024, Bernabei demorou para se firmar no time Inter. Com o técnico Coudet, foi utilizado apenas uma vez. O jogador só passou a ser figura carimbada na escalação após a chegada de Roger Machado.

Dali em diante, com uma sequência de boas atuações, virou uma das referências da equipe. Seu bom desempenho, inclusive, rendeu o prêmio bola de prata como o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. Ao todo, Bernabei vestiu a camisa colorada em 25 partidas, marcou três gols e deu seis assistências.