O Inter venceu o Criciúma, por 2 a 0, nesta terça-feira (5), no Beira-Rio. Os gols da partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, foram marcados por Alan Patrick e Wesley. Com o resultado, o Colorado entrou para o G-4 do campeonato — mas ainda depende do desempenho do Flamengo nesta rodada para seguir em quarto lugar.