O Inter volta da última data Fifa de 2024 tentando repetir o desempenho das anteriores com Roger Machado. Desde a troca de treinador, em julho, foram duas pausas no Brasileirão para jogos das seleções, e em ambas a equipe se deu bem no retorno. Foram duas vitórias no período imediato após a interrupção da competição nacional, cada uma com um contexto diferente. E elas ajudam a explicar o sucesso do time, que não perde um jogo há exatos três meses.