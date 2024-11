A possível lesão de Thiago Maia abre caminho para a cena se repetir pela 58ª vez em 2024. Contra o Vasco, na quinta, Bruno Henrique poderá aumentar, ainda mais, seu número de partidas com a camisa colorada. Ele é o jogador que mais atuou na temporada e pode virar o recordista da década. Só esteve fora em dois jogos do Inter no ano.