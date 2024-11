Condições físicas de Borré e Valencia viram ponto de atenção no Inter contra o Vasco

As condições físicas dos atacantes Rafael Borré e Enner Valencia viraram ponto de atenção no Inter para o jogo contra o Vasco, na quinta-feira (21). Os dois atletas atuarão pelas seleções de Colômbia e Equador, respectivamente, na terça (19), e viajarão diretamente para o Rio de Janeiro, onde serão reavaliados pela comissão técnica. Mesmo assim, o colombiano deve ser titular na partida das 20h, em São Januário, mas a comissão técnica avalia restringir o tempo de atuação do atleta.