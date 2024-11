Em 21 de novembro, a cinco jogos do fim da temporada, o Inter ainda terá uma estreia. Quando enfrentar o Vasco, pela 34ª rodada do Brasileirão, a lateral direita colorada estará ocupada por Braian Aguirre. Será a primeira exibição do argentino, contratado em 2 de setembro na emergência do time que sofria sem um atleta oriundo do setor. E há uma boa expectativa em torno de seu começo.