O Inter pode ter quatro mudanças para enfrentar o Vasco em relação ao time que venceu o Fluminense, na última sexta-feira (8), no Beira-Rio. Roger Machado tem dois suspensos, um retorno certo e outro possível para o jogo que ocorre no dia 21, uma quinta-feira, após a última data. Serão nove dias para definir as questões até o duelo no Rio de Janeiro.