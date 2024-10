Se é verdade que o Gre-Nal é mais do que um jogo, igualmente real é dizer que o Gre-Nal também é um jogo. E por causa disso, costuma vencer aquele time que está melhor no momento, mesmo que o clássico emparelhe as forças. Basta ver os números. O Inter dos anos 1970 venceu mais do que perdeu. O Grêmio dos anos 1990 foi mais vitorioso.