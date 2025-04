"Um dos poucos camisas 10 do futebol"; Zico e Neymar rasgam elogios a Alan Patrick

Alan Patrick marcou um hat-trick nesta quinta-feira (10) pela Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Meia do Inter, Alan Patrick vem encantando o futebol brasileiro com suas atuações. Nesta sexta-feira (11), dia seguinte ao hat-trick do camisa 10 diante do Atlético Nacional, pela Libertadores, repercutiram elogios de Zico e Neymar ao capitão colorado.

Nesta temporada, Alan Patrick soma 10 participações em gols nos 12 jogos que disputou. Ao todo, pelo Inter, são 202 jogos, 46 gols marcados e 29 assistências.

Elogios de Neymar

A admiração de Neymar foi expressada em entrevista para a CazéTV. Colega de Alan Patrick na base do Santos, o craque foi perguntado qual jogador o surpreendeu desde seu retorno ao Brasil.

— Tem um que não é surpresa pra mim, mas vem jogando bem há um bom tempo, que é o Alan Patrick. Acho que é um craque. Eu sou da base com ele daqui (do Santos), né? Então, estou muito feliz que ele está muito bem no Inter.

Elogios de Zico

Já os elogios de Zico vieram em entrevista ao ge.globo. Segundo o Galinho, ele observa o meia desde quando passou pelo Flamengo entre 2015 e 2016. De lá pra cá, tem acompanhado a evolução de Alan Patrick:

— Acabaram com esta posição. É há bastante tempo um dos poucos camisas 10 do futebol. Quando você tem um jogador do nível dele, na posição real, a possibilidade de sucesso é muito grande — disse o ídolo do Flamengo, que ainda completou:

— O Alan Patrick é um dos poucos brasileiros da posição. O Eduardo, quando jogava no Botafogo, foi muito bem. São jogadores que chegam e finalizam. Eles deixam o cara na frente do gol.