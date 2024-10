O Inter aposta no bom momento na temporada para sair vitorioso de mais um Gre-Nal no ano. Até agora, o colorado superou o maior rival nos dois jogos que ocorreram. Tanto no 3 a 2 de fevereiro como no 1 a 0 de junho, Alan Patrick foi peça fundamental para os triunfos do Inter. Dos quatro gols marcados pela equipe, o camisa 10 tem participação em três.