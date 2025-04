Vice-presidente do Grêmio dá respaldo a Quinteros, mas vê clube "descontente" com desempenho 

Alexandre Rossato, vice-presidente do Grêmio. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

Os maus desempenhos do Grêmio estão deixando Gustavo Quinteros pressionado no cargo de treinador. No entanto, o vice-presidente do clube, Alexandre Rossato, deu respaldo ao profissional e sua comissão, mas admitiu estar "descontente" com o desempenho da equipe.

— A gente está satisfeito com o trabalho realizado, embora descontente com o resultado e ansioso para que ele venha. Me refiro a resultado de volume de futebol e forma de jogo. Mas, ainda assim, o Grêmio tem hoje 66% de aproveitamento em 2025 — falou o dirigente, nesta sexta-feira (11), em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

— Não estou tapando o sol com peneira. A gente enxerga que o time não está entregando da forma com que esperamos, mas sabemos que está sendo feito um trabalho sério, correto, e que os resultados vão aparecer em um futuro muito próximo — completou.

Ao ser questionado sobre um possível prazo que venha a custar a demissão de Quinteros, o vice-presidente gremista respondeu:

— Não existe. O nosso único prazo entre Grêmio e a comissão técnica do Gustavo Quinteiros é de um ano, que é o contrato. O clube entende que esse trabalho está em desenvolvimento, naturalmente as dificuldades são de um processo de um novo trabalho. Não se projeta (a demissão), salvo se o trabalho que estiver sendo feito tiver uma ruptura, que a gente acredita que não vai acontecer.

O time de Quinteros tem mais uma missão difícil neste final de semana. O Tricolor encara o Flamengo, na Arena, às 17h30min de domingo (13).