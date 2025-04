Inter e Barcelona são as duas equipes invictas em 2025 entre as seis ligas mais fortes do mundo

Alan Patrick e Raphinha são destaques de Inter e Barcelona, respectivamente. Montagem com fotos de Jefferson Botega/Agência RBS e LLUIS GENE / AFP

Se olharmos as seis ligas de futebol mais fortes do mundo — Premier League, Série A, La Liga, Bundesliga, Campeonato Francês e Brasileirão —, Barcelona e Inter aparecem como as únicas equipes invictas em 2025.

A estatística considera jogos oficiais de todas as competições, sejam essas regionais, nacionais ou internacionais, disputadas neste ano pelos clubes. Do Barcelona são Copa do Rei, Supercopa da Espanha, La Liga e Champions League. Do Inter, são Gauchão, Brasileirão e Libertadores.

Leia Mais Com zagueiros fora de ação, Roger tem ponto crítico na defesa para adotar rodízio

A empresa Opta de estatísticas divulgou um levantamento em outubro de 2024 baseado na classificação média de milhares de equipes que disputam as elites nacionais. O Campeonato Brasileiro aparece em sexto, atrás das principais ligas da Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha e França.

Coincidências

Apesar da diferença de nível técnico entre os times, há coincidências nos trabalhos que ainda não conhecem derrotas neste ano.

Com a dificuldade de se igualar aos europeus nas questões técnicas e táticas, o aspecto físico se torna tangível para os brasileiros. O trabalho de Roger Machado, aliado ao preparador físico Paulo Paixão, é bastante voltado para isso, e os resultados estão aparecendo dentro de campo.

Algo parecido ocorreu com o Barcelona. Hansi Flick assumiu a equipe no dia 1º de julho de 2024, exatamente 17 dias antes do treinador colorado. O alemão sempre prezou pelo aspecto físico em seus trabalhos anteriores — no Bayern de Munique e na seleção da Alemanha.

O Barça clamava por uma virada de chave, pois Xavi, o técnico anterior, deixou o time vulnerável e fraco fisicamente. Flick então implementou sua filosofia e os resultados não demoraram a aparecer. Só em 2025 são 23 partidas disputadas, com 19 vitórias e quatro empates.

O Barcelona sabe correr com inteligência, o que potencializa as características dos seus principais jogadores, e marca em linha alta. No Inter, isso também é visível, e se tornou possível pelo bom trabalho físico implementado.

Peças distintas, com foco na intensidade

A ideia não é comparar jogadores, visto que o trio do clube espanhol, formado por Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski, já totaliza 82 gols na temporada. Só na goleada contra o Borussia Dortmund, pela Champions League, foram quatro do trio mais letal do futebol europeu.

Já no Inter ainda estão sendo feitos testes no setor ofensivo. Valencia e Borré disputam a vaga de centroavante; os lados do campo ainda não têm titulares absolutos; e o principal nome do time é o armador Alan Patrick, que marcou três vezes contra o Atlético Nacional, pela Libertadores.

O Barça, por exemplo, não tem um camisa 10 tradicional, pois o trio atrás de Lewandowski costuma se alternar bastante durante o jogo. O que esses dois times mostram para o mundo é que o físico é tão importante quanto a tática e a técnica.

Aproveitamento de Inter e Barcelona em 2025

Inter - 16J, 11V e 5E (79,1% de aproveitamento)

Barcelona - 23J, 19V e 4E (88,4% de aproveitamento)

Ranking das ligas mais fortes do mundo, de acordo com a Octa

Premier League (Inglaterra): 87.9 pontos Seria A (Itália): 86.2 Bundesliga (Alemanha): 86.2 LaLiga (Espanha): 85.1 Ligue 1 (França): 85.1 Brasileirão: 80.8 Primeira Liga (Portugal): 80.1 Jubiles Pro League (Bélgica): 79.2 Major League Soccer (EUA): 78.2 Championship (Inglaterra): 77.6