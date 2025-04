Goleiro do Inter, Anthoni é enaltecido por jornal espanhol: "Novo Alisson"

Goleiro soma 34 partidas pelo Inter até aqui. ricardo duarte / Inter,Divulgação

Para além dos torcedores do Inter, Anthoni vem chamando atenção de maioria que acompanha suas atuações. Após o 3 a 0 contra o Atlético Nacional, no Beira-Rio, nesta quinta-feira (10), o goleiro recebeu diversos elogios. O As, jornal da Espanha, enalteceu o atleta de 23 anos e chegou a identificá-lo como o "novo Alisson".

O texto, assinado pelo jornalista espanhol Eduardo Burgos Rodriguez, elogia também a "escola de goleiros" do Colorado: "de onde saíram Taffarel, herói do tetra, e Alisson, o destro passou de um desconhecido para quase insubstituível, superando a referência Sergio Rochet [...] Desde que virou opção, não parou de brilhar".

Os números do jogador são destacados pelo portal. Até aqui, das 34 partidas que atuou, ele foi vazado em apenas de 19. Segundo a plataforma de scout Be Soccer, ele é o terceiro melhor goleiro sub-23 da América do Sul — atrás de Luciano Brey (Boca) y Pedro Morisco (Coritiba).

AS / Reprodução

Além disso, o As destacou a trajetória de Anthoni, que chegou ao Inter em 2010 e "por mais de seis anos, viajava mais de 200 quilômetros de Três Coroas para a base colorada." No final, o jornalista cita "a torcida o considera herdeiro natural de Taffarel e Alisson".

Contra o Fortaleza, domingo (13), ao que tudo indica, Anthoni será novamente titular. Válido pela terceira rodada do Brasileirão, o jogo será às 20h, na Arena Castelão.

