Ouça os três episódios do especial Ser Grená: 90 anos de uma paixão

Gravações foram realizadas nas dependências do Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

De Flamengo à S.E.R. Caxias. O processo e a garra da fundação de um clube que carrega a cor do sangue do povo. As transições, as dificuldades e as conquistas grenás juntas em um especial que emociona à todos que trazem energia ao Estádio Centenário.

Para marcar os 90 anos da fundação da S.E.R. Caxias, a Rádio Gaúcha Serra produziu três episódios do especial "Ser Grená: 90 Anos de uma Paixão" durante o programa Show dos Esportes, no 102.7 FM e no aplicativo GZH, opção Serra. Ex-jogador, torcedor fanático e dirigentes foram ouvidos para a elaboração do documentário em áudio, que pode ser lido também no Pioneiro em GZH.

Com apresentação de Tiago Nunes, produção de Camila Corso e edição de Ariel Zucco e Giovani Roncato, o torcedor mergulhou no passado e recordou momentos marcantes na história do clube que carrega o nome da cidade.

1º EPISÓDIO - SER GRENÁ: 90 ANOS DE UMA PAIXÃO

"A Era Flamengo"

2º EPISÓDIO - SER GRENÁ: 90 ANOS DE UMA PAIXÃO

"Da Majestosa Baixada ao Imponente Centenário"

3º EPISÓDIO - SER GRENÁ: 90 ANOS DE UMA PAIXÃO

"Honradores de uma Paixão"