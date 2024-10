Inter projeta retornos de Rochet e Valencia para esta quinta-feira

O técnico Roger Machado receberá às vésperas do Gre-Nal 443 reforços caseiros para encerrar a preparação colorada. Enner Valencia e Sergio Rochet, que serviram, respectivamente, às seleções do Equador e do Uruguai, durante a data Fifa, voltam a Porto Alegre e serão reincorporados ao grupo de jogadores nesta quinta-feira (17). Já Gustavo Prado, que foi convocado para treinos na base da seleção brasileira, treinou normalmente para ser opção para o duelo.