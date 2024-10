Após um mês da recuperação da lesão na tíbia, o goleiro Fabrício mudou de status no Inter. Aos 38 anos, viu Anthoni ganhar espaço com Roger Machado e virar a principal alternativa a Rochet. Com isso, o clube reavalia a situação de renovação do atleta e admite a possibilidade de liberação em dezembro para não trancar a carreira dele e dos jovens que buscam ascensão na posição.