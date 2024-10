Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fernando já não atuaria contra o Corinthians, no próximo sábado (5), às 19h, em Itaquera. Porém, o meio-campista também teve diagnosticada uma lesão muscular. O clube não divulgou boletim médico sobre a situação física do atleta, mas ele faz recuperação para tentar atuar no Gre-Nal 443, próximo compromisso colorado na temporada.