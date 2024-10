Há dois anos no CSKA Moscou, Moisés tem status de ídolo na Rússia. O ex-jogador do Inter trocou a lateral esquerda pela zaga e tem tido destaque no leste europeu. Mesmo assim, ele acompanha à distância o Colorado e torce pelo sucesso de Roger Machado, antigo treinador e fundamental para a passagem dele no Beira-Rio.