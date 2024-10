IFRS abre inscrições para processo seletivo de novos alunos; na Serra, 60 cursos estão disponíveis

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) está com as inscrições abertas, até 14 de outubro, para o Processo Seletivo de Estudantes 2025/01. Na Serra, são 60 cursos técnicos e superiores com vagas, sendo presenciais e gratuitos. O IFRS oferece Ensino Médio integrado com o técnico, incluindo opções na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA); cursos técnicos para quem já tem o Ensino Médio (subsequentes) e ainda cursos superiores de graduação, como licenciaturas, bacharelados e de tecnologia. A lista de cursos com vagas pode ser acessada neste link.