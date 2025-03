Organização ambientalista Just Stop Oil abandona ações impactantes

A organização ambientalista britânica Just Stop Oil, cujos ativistas ficaram famosos por jogar sopa em quadros de Vincent Van Gogh, entre outras ações, anunciou nesta quinta-feira (27) que não fará mais seus protestos chamativos a partir "do final de abril".

"A demanda inicial da Just Stop Oil de pôr fim à exploração de petróleo e gás é agora uma política governamental, o que a torna uma das campanhas de resistência civil mais bem-sucedidas da história recente", afirmou a organização em um comunicado.

A Just Stop Oil disse que sua "resistência" continuará agora nos tribunais, uma vez que vários de seus ativistas estão sendo processados.

Após o anúncio, a organização ambientalista Greenpeace elogiou o trabalho da Just Stop Oil e disse que seus ativistas "pagaram um preço alto".

Além de jogar sopa no quadro 'Os girassóis' de Van Gogh, a Just Stop Oil também causou controvérsias em protestos durante eventos de esportes como o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Reino Unido, em Silverstone, ou durante o torneio de tênis de Wimbledon.