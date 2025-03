Loja do Grupo Unicasa, de Bento Gonçalves, inaugura novo endereço em Caxias

A New Móveis Planejados está de casa nova em Caxias do Sul. Antes localizada na Rua Moreira César, a loja agora está na Rua Matteo Gianella, 484, no bairro Santa Catarina. Cinco eventos irão marcar a inauguração e o primeiro deles ocorre nesta quinta-feira (27), reunindo clientes e profissionais das áreas de arquitetura e design.

O novo espaço tem 276 metros quadrados de área e apresenta showroom completo com cozinha vitrine, cozinha jantar, home, closet e adega, além de salas de apresentação para reuniões. A inauguração da loja irá marcar, ainda, o lançamento de novos produtos do portfólio de soluções da marca.

A loja é liderada pela empresária Jaqueline Zietolie Fiorelli, uma das primeiras lojistas da marca no país. A New Móveis Planejados é parte do Grupo Unicasa, com sede em Bento Gonçalves.