Seguem até sexta-feira (4) as inscrições para a seleção que vai preencher as 75 vagas disponíveis para o 1º ano do Ensino Médio do Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, em Caxias do Sul. O cadastro deve ser feito neste link e o edital pode ser acessado no site da Brigada Militar.